Arnhem trekt half miljoen extra uit voor energiemaatregelen aan huis

Arnhems bedrijf investeert fors in zonnefolie­fa­briek op Sumatra

10 december ARNHEM - Zonnefolie-ontwikkelaar HyET Solar in Arnhem verwacht in Indonesië een grote zonnefoliefabriek te kunnen bouwen. De fabriek moet straks op grote schaal het in Arnhem ontwikkelde ultradunne, buigzame zonnefolie gaan produceren.