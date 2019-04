Arnhem veegt stadshart leeg voor Koningsdag; vrijdagmarkt naar Snelliusweg

Warenmarkt

Om de ruimte te vergroten voor de tienduizenden bezoekers die in Arnhem worden verwacht, is rond het Oranjefeest ook een tijdelijk terrasverbod van kracht. Dat verbod, dat ook de op- en afbouw van de evenementen moet vergemakkelijken, geldt voor diverse evenementenpleinen, maar ook voor doorgangsstraten in de binnenstad, die twee dagen lang wordt omgetoverd tot ‘festivalterrein’.



De vrijdagse warenmarkt kan niet op de gebruikelijke plaats worden gehouden in verband met het dancefeest KingSize Arnhem. Een beperkt aantal kooplieden wijkt uit naar de hoek Westervoortsedijk-Snelliusweg, voor een markt in een kleinere opzet. De zaterdagse warenmarkt is geheel afgelast in verband met de festiviteiten rond Koningsdag.



In het verleden was zowel bij ondernemers als winkelend publiek weinig animo voor de ‘noodmarkt’.