Arnhem vraagt daklozen wat ze eigenlijk zelf vinden van opvang

ARNHEM - Arnhemse daklozen krijgen voor het eerst de kans hun mening te geven over de opvangmogelijkheden in de Gelderse hoofdstad. Onderzoekers van Bureau Beke uit Arnhem hopen de komende weken minimaal 30 daklozen te spreken om erachter te komen wat er in hun ogen goed goed gaat, wat er beter kan of wat er eventueel in het aanbod ontbreekt.