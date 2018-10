Arnhem vreest voor schade aan kade door laagwater in Nederrijn

ARNHEM - De gemeente Arnhem laat onderzoeken welke risico's de lage kade langs de Nederrijn in de stad loopt nu het rivierwater historisch laag staat. Gevreesd wordt dat het laagwater kan leiden tot verzakkingen van de kademuur. Het onderzoek moet uitwijzen of die angst gegrond is.

De Rijnkade en de Nieuwe Kade in Arnhem zijn niet lang geleden voor een groot deel ingrijpend gerenoveerd en vernieuwd. ,,Daarbij is rekening gehouden met een minimale waterstand van 6,45 meter boven NAP", zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Inmiddels is de waterstand 6 meter."

Noodmaatregelen zijn nog niet genomen. Geluk bij een ongeluk is volgens de gemeente Arnhem dat het vaarseizoen voor de cruisevaart ten einde loopt. ,,Daardoor is de belasting van de kade beduidend minder."

De Zonnebloem

Door het laagwater is Arnhem voor cruiseschepen lastig of zelfs niet bereikbaar. De Zonnebloem moest deze week noodgedwongen uitwijken naar Cuijk. Arnhem is al sinds 1987 de thuishaven van het vakantieschip voor mensen met een lichamelijke beperking. ,,Door de te lage waterstand in de Nederrijn is Arnhem met onze diepgang van 1,85 meter niet meer bereikbaar'', aldus kapitein Ronald Keikes van De Zonnebloem.

De damwand van de Waalkade in Nijmegen loopt door het zeer lage waterpeil geen gevaar. Volgens de gemeente is de wand diep genoeg aangebracht, waardoor ook bij deze bijzondere omstandigheden geen extra gevaar voor verzakkingen ontstaat. De gemeente houdt de wand wel in de gaten, omdat regelmatig gekeken wordt of schepen er nog kunnen aanmeren.