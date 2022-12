Arnhem weer eens ‘hoog op het verkeerde lijstje’, ditmaal op de Onderwereldkaart van RTL Nieuws

ARNHEM - Arnhem is een van de vijf steden in Nederland die het grootste risico lopen om in de greep van de georganiseerde misdaad te komen. Dat concludeert RTL Nieuws. Dat deed onderzoek naar de kwetsbaarheden van Nederlandse gemeenten voor zogeheten ondermijnende criminaliteit.

Alleen in Heerlen, Kerkrade, Rotterdam en Den Haag zijn de problemen groter. Die steden vormen op de zogenoemde ‘Onderwereldkaart’ van de nieuwsrubriek de top 4. Het is voor het eerst dat RTL Nieuws zo’n overzicht publiceert.

De analyse wil inzichtelijk maken op welk gebied gemeenten kwetsbaar zijn en wil inwoners en bedrijven helpen invloeden van de onderwereld op de bovenwereld te herkennen. Bepaalde signalen voor ondermijning, zoals het aantal kwetsbare jongeren en de handel in wapens, worden meer gezien in steden. In kleinere gemeenten zijn drugsverdachten vaak familie van elkaar, zo blijkt.

Arnhem kwetsbaar voor criminelen

Arnhem blijkt op tal van gebieden kwetsbaar voor criminelen. Volgens RTL Nieuws telde de politie in de eerste tien maanden van dit jaar 24 zaken van wapenhandel. Daarnaast is 3,6 procent van de panden in de stad in bezit van een eigenaar met een strafblad en loopt bijna 6 procent van de jongeren een verhoogd risico om in de drugscriminaliteit te belanden. In de stad kampt meer dan 1 op de 10 huishoudens met problematische schulden.

De problemen met ondermijning zijn voor Arnhem geen verrassing. In 2021 luidde de Rekenkamer van de gemeenteraad daarover de noodklok. Arnhem geeft criminelen te weinig tegengas, was de conclusie van een onderzoek in juni van dat jaar. Dat leidde tot een politieke roep om meer actie.

Arnhem wil meer handhavers aanstellen

Sindsdien zijn wel maatregelen genomen. Zo is afgelopen najaar besloten dat er acht handhavers bij komen. Burgemeester Ahmed Marcouch had om 17 extra mensen gevraagd. Arnhem trekt nog altijd minder geld uit voor de bestrijding van criminaliteit dan vergelijkbare gemeenten. De stad staat met afstand bovenaan in de lijstjes met misdrijven.

Ook op de Onderwereldkaart van RTL Nieuws staat Arnhem met een vijfde plek dus hoog. Nijmegen staat op plek 47 van de 352 onderzochte gemeenten. Apeldoorn is te vinden op 78, Doetinchem op 103, Ede is 173e. Het is na een verzuchting van een wethouder in de Gelderse hoofdstad ondertussen een gevleugelde uitdrukking geworden: ,,Arnhem staat weer eens hoog op de verkeerde lijst.”

