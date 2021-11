Arnhem wil 200 vluchtelingen opvangen op een cruiseschip aan de Rijnkade: ‘De nood is hoog’

Turkse supermarkt Güven te groot voor kleine winkel­strip in de Arnhemse wijk Presikhaaf

ARNHEM De Turkse supermarkt Güven aan de Honigkamp in de Arnhemse wijk Presikhaaf is in vijf jaar tijd explosief gegroeid. De zaak is te groot geworden voor de kleine winkelstrip in de buurt. ,,We onderzoeken nu serieus opties om te verhuizen”, vertellen de ondernemers Taner en Tayfun Sarikaya. ,,Maar een andere plek vinden is moeilijk. We zijn eigenlijk de dupe van ons succes.”

