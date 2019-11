Arnhem wil 432 boetes milieuzone kwijtschelden

Geen ruchtbaarheid

Daar ging het mis. De wegwerkzaamheden duurden geen twee weken, maar negen dagen. Nadat het werk aan Pleijroute en A325 af was sloot Arnhem op 18 juli de milieuzone zonder daar enige ruchtbaarheid richting media aan te geven. Slechts de kleine borden bij de entree van de milieuzone waren weer zichtbaar en lichtborden wezen de weggebruiker op de sluiting van de zone. Arnhem heeft begin dit jaar een milieuzone voor oude vrachtwagens en dieselpersonenauto’s van voor 2005. Zij mogen de centrumring of het stadshart niet meer in met hun vervuilende motoren. Na een gewenningsperiode van drie maanden krijgen alle overtreders vanaf 1 april van dit jaar een boete van 104 euro.

Kwijtschelding

In totaal reden van 18 tot 22 juli 432 oude dieselpersonenauto’s en vrachtwagens door de milieuzone. Omgerekend betaalden de overtreders in totaal een kleine 45.000 euro aan boetes. Mogelijk komen zij allemaal in aanmerking voor kwijtschelding van hun boete. ,,In principe wel. Wethouder Roeland van der Zee wil het uiterste doen om die boetes geseponeerd te krijgen”, zegt zijn woordvoerder.



Lastig is wel dat de boetes voor overtredingen in de milieuzone niet geïnd worden door de gemeente, maar door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden. De opbrengst voor alle geïnde boetes is derhalve voor de rijksoverheid. ,,Als de wethouder besluit om de boetes te laten seponeren, dan moet hij een verzoek indienen bij het Openbaar Ministerie. Dat kan besluiten om de boetes kwijt te schelden”, zegt een woordvoerder van het CJIB.