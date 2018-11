Arnhem wil af van gifgasschepen, burgers moeten gevrijwaard blijven

Wethouder Cathelijne Bouwkamp gaat er bij de provincie Gelderland op aandringen dat wordt opgetreden tegen benzeentankers die tegen de regels in grote hoeveelheden kamkerverwekkend gas lozen terwijl ze over de Rijn en ook de Waal varen. Dat antwoordde ze woensdagavond op vragen van D66, SP, GroenLinks en PVV in de Arnhemse gemeenteraad.

Lees ook Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal Lees meer

Deze partijen staken een pleidooi tegen de luchtverontreinigende schepen af naar aanleiding van een publicatie in De Gelderlander. Daarin wordt gesignaleerd dat deskundigen zich grote zorgen maken om de volksgezondheid, vanwege schippers die vanuit Duitsland massaal de grens bij Lobith oversteken op de twee Gelderse rivieren hun giftige gassen te lozen.

Keuze

Volgens Bouwkamp is vorig jaar een provinciaal verbod op het lozen van deze gassen ingesteld, in afwachting van een landelijk verbod. Dat heeft volgens de lokale politieke partijen alleen zin als er ook streng wordt gehandhaafd. SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink wees erop dat er in Duitsland streng wordt opgetreden. ,,Dat is een keuze. Dat moeten wij ook doen.”