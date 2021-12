Arnhem wil beleggers weren: wie een huis koopt, moet er zelf gaan wonen

Bijna 80 procent wil Arno Arts op muur in Klarendal, blijkt uit alternatie­ve enquête

ARNHEM - Schilder een werk van Arno Arts op een lege muur in de wijk Klarendal in plaats van kunst uit de collectie van Museum Arnhem. Dat is de uitkomst van een enquête, opgesteld en ingevuld door bewoners.

1 december