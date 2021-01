Arnhem wil camera’s bij brokkentunnel en Weerdjesstraat

Het stadsbestuur van Arnhem gaat daartoe een verzoek indienen bij het openbaar ministerie. Verder zoekt het naar nieuwe manieren om het aantal ongevallen in de als ‘brokkentunnel’ bekend staande doorgang tussen centrum en Nelson Mandelabrug terug te dringen en om te hard rijden op de Weerdjesstraat tegen te gaan.

Vijfde plaats

Zowel lokale politiek als inwoners trokken de afgelopen jaren herhaaldelijk aan de bel over het verkeer op de centrumring en de incidenten in de tunnel. Die laatste blijkt goed voor een vijfde plaats in de jaarlijkse ranglijst van plekken waar zich vaker ongevallen voordoen. Gerekend vanaf 2015 gingen in de ronde tunnel met de kenmerkende bocht tot nog toe 34 automobilisten over de kop, op hun zij of in een pirouette.

De ongevallen, altijd eenzijdig en alleen met materiële schade, hebben geen eenduidige oorzaak. Soms is drank in het spel, soms is sprake van te hard rijden, maar ook schrikreacties (zoals door inschattingsfouten) komen voor. ,,De enige overeenkomst is dat het vooral misgaat op rustiger momenten, zoals in de avond, nacht en vroege ochtend”, zegt wethouder Roeland van der Zee.

Meer lastige plekken

De bewindsman van Verkeer zegt dat er meer plekken zijn in de stad waar weleens een auto uit de koers raakt. ,,Voorbeelden zijn de bocht van de Eldenseweg richting stadion GelreDome en de bocht vanuit de Willemstunnel richting Weerdjesstraat. Alleen haalt dat de krant niet omdat foutjes daar niet zulke in het oog springende gevolgen hebben als in de tunnel met z’n ronde wand.”

De markering en bewegwijzering zijn al aangepast, om op de bocht in de tunnel en diens verloop te wijzen. Ook zijn de putdeksels van een toplaag voorzien omdat het idee bestond dat ze te glad waren. Metingen hebben echter uitgewezen dat ze stroef genoeg zijn. De gemeente gaat nu na of auto’s nog beter op de rijbaan zijn te houden met een geleiderail of met aangepaste verlichting.

Grotere alertheid

Camera's bij de tunnel hebben, naar Van der Zee hoopt, het effect dat de alertheid van de automobilist wordt vergroot en dat die z'n snelheid matigt. ,,In combinatie met de andere maatregelen zou dat tot een vermindering van ongelukken kunnen leiden - en dat is wat we willen.” De gemeente gaat ook na of de snelheid waarmee het verkeer de tunnel neemt in de toekomst nog beter kan worden gevolgd.

Bewoners langs de centrumring melden regelmatig dat daar te hard gereden wordt. Data-analyse leert dat de gemiddelde snelheid op de Jansbuitensingel, het Nieuwe Plein (bij de tunnel) en de Weerdjesstraat onder de 50 kilometer ligt. Circa 15 procent van het verkeer komt op die plekken boven snelheden van 50 tot 58 kilometer uit.

Er zijn wel grote uitschieters naar boven. Die doen zich vooral ‘s avonds en ‘s nachts voor en zorgen voor extra (geluid)hinder voor aanwonenden. Het stadsbestuur hoopt dat extra camera's een remmend effect hebben. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat geluidsoverlast van verkeer, met name 's zomers, nooit helemaal is te voorkomen als je aan de stadsring woont.