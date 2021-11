Arnhem wil gratis afschaffing van slavennamen als Havertong en Wijntak: ‘Goed dat dit statement gemaakt wordt’

Column Remco Kock Op vakantie veegde ik ooit af met een Telegraaf, waarmee ik het gedrukte woord een nieuwe dimensie gaf

Je kunt geen krant openslaan, of je leest het c-woord. Crisis. De coronacrisis. De klimaatcrisis. Al kun je je bij die twee afvragen of het woord crisis nog wel op zijn plaats is. Aan het woord crisis kleeft iets tijdelijks. Het gaat voorbij. Een hartinfarct is een crisis, diabetes en COPD zijn chronisch.

