Arnhem wil jihadi’s liefst vergeten: ‘Niemand mist ze’

Gelderland wil Romeinse Limes op werelderf­goed­lijst

14:58 ARNHEM - De Romeinse Limes, de noordelijke grens van het vroegere Romeinse Rijk, is door de provincie Gelderland voorgedragen voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Idee is dat daardoor bijvoorbeeld het aquaduct in Berg en Dal, de tempel in Est, de Bijlandse Waard in Zevenaar en de vondsten in het Nijmeegse Valkhofmuseum meer onder de aandacht komen.