Arnhem wil meer grond kopen voor woningbouw, ondanks risico: ‘We kunnen niet met de handen op de rug staan’

De woningbouw in Arnhem stokt: ‘We worden aan alle kanten tegengehou­den’

Terwijl de woningnood misschien wel groter is dan ooit, stokt de nieuwbouw van huizen in Arnhem. Tot en met oktober zijn dit jaar pas 564 woningen opgeleverd, terwijl dat er de afgelopen jaren meer dan duizend per jaar waren.