Arnhem wil minder afval van supermarkten

Een van de ideeën is een jaarlijkse prijs voor de super die er het best in slaagt om de klanten boodschappen te laten doen zonder dat dit direct tot een berg afval in hun huishouden leidt.



Het gemeentebestuur van Arnhem wil hier het komende jaar werk van maken, daartoe aangespoord door de gemeenteraad, met de fractie van Arnhem Centraal voorop.

Verpakkingen ergernis

Raadslid Lea Manders is het een doorn in het oog dat burgers in de winkel betalen voor verpakkingsafval waar ze niet om vragen. Ook ergert ze zich aan supermarkten die hun klanten opzadelen met verpakkingen waarvan iedereen zich afvraagt waarom ze überhaupt worden toegepast.

De lokale partij waar Manders voor in de raad zit, is geen fan van het nieuwe systeem van inzamelen van afval in Arnhem. Daarbij wordt de inwoner geacht zijn huisvuil zo goed mogelijk te scheiden en moet hij zijn restafval naar een ondergrondse container in de straat brengen.



Voor het ophalen van herbruikbaar afval betaalt de Arnhemse burger een vast tarief. Voor elke zak die hij in de straatcontainer gooit, moet hij vanaf 1 juli volgend jaar 80 cent betalen.

Twee keer de sigaar

Arnhem Centraal vindt dat de burger op die manier twee keer de sigaar is: eerst betalen voor al die verpakkingen van de boodschappen, daarna nog een keer voor het weggooien en het verwerken ervan. Dat is ook de reden waarom de partij eerder, overigens zonder succes, voorstelde om te onderzoeken of ‘nascheiding’ van huishoudelijk afval niet beter is.



Het punt is dat de invloed van het gemeentebestuur op de verpakkingsindustrie en de producenten beperkt is. De aansporing richting supermarkten is een poging er voor te zorgen dat de burger met minder verpakkingen wordt opgezadeld en derhalve ook met minder afval. Manders c.s. verwachten dat er wel winkels zijn die willen meewerken omdat hen dat positieve aandacht op kan leveren.

