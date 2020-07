Arnhem wil nog 5 jaar asielzoekers opvangen, maar niet weer in Elden

Zoveel is duidelijk geworden na een recente discussie in de gemeenteraad van Arnhem, naar aanleiding van het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de opvang in het voormalige verpleeghuis Elderhoeve met nog eens vijf jaar te verlengen.



Vier jaar geleden werd dat onderdak voor 320 asielzoekers, voor het grootste deel afkomstig uit het door oorlog geteisterde Syrië. Hiervoor sloot het COA een contract af met de gemeente voor de duur van vijf jaar. De overeenkomst loopt voorjaar volgend jaar af.

Elden en Elderveld ontzien

Meerdere politieke partijen vinden dat Arnhem, een stad met een eigen oorlogsverleden, ook nadien bereid moet zijn om bij te dragen aan opvang van asielzoekers.

Zij stellen wel voor om de wijken Elden en Elderveld dan te ontzien. Die moeten naar hun gevoel niet aan de opvang vast zitten louter omdat het COA die behoefte heeft.



Wethouder Cathelijne Bouwkamp is in afwachting van de resultaten van een enquête onder bewoners van Elden en Elderveld over hun ervaringen met het azc. Die worden betrokken bij de evaluatie van de opvang. Ergens in oktober zou een besluit moeten worden genomen over een vervolg.

Amper overlastmeldingen

Dat is onder meer omdat die in het verleden de overlast van het azc zou hebben gebagatelliseerd. Uiteindelijk bleken er in het eerste jaar 116 meldingen van overlast of incidenten te zijn, waarvan er 63 wel van één adres kwamen.



Het jaar daarop noteerden politie, gemeente en COA samen een twintigtal klachten. De laatste jaren zijn er amper meldingen, waarbij moet worden gesteld dat de gemeente ze niet meer apart registreert.



VVD-fractievoorzitter Leendert Combee vindt dat het na vijf jaar mooi zou zijn als de opvang in Elden stopt. Als er een verlenging nodig is, ziet hij dat liever op een andere plek in Arnhem ‘of waar dan ook’.

Fractievoorzitter Gerrie Elfrink van oppositiepartij SP meent dat het gemeentebestuur ook eens een plek op de Hoogkamp, in de Burgemeesterswijk of Schaarsbergen kan zoeken, wijken op stand.

Draagvlak verlenging

Ook raadslid Talip Aydemir van DENK Verenigd Arnhem stelt dat de gemeente een locatie in andere wijken kan zoeken als het draagvlak voor verlenging van de opvang in Elderhoeve niet aanwezig blijkt. Hij is wel dankbaar dat het daar de afgelopen jaren kon.



,,Arnhem moet voorop blijven staan in de opvang van vluchtelingen.’’ Dat laatste wordt met zoveel woorden gedeeld door partijen als CDA, PvdA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie.