Arnhem wil pandjesbaas overal de pas afsnijden; kamerverhuur aan banden

ARNHEM- Niet alleen in het Spijkerkwartier, maar ook in alle andere wijken van Arnhem wordt het niet langer mogelijk kamers te verhuren als er in een straal van 50 meter rond de voor dit doel beoogde plek al een kamerpand staat.

Dat is de strekking van een voorstel dat de gemeenteraad van Arnhem wordt voorgelegd. Het college van burgemeester en wethouders is er van overtuigd geraakt dat niet alleen het sterk verkamerde Spijkerkwartier, maar ook de rest van de stad moet worden beschermd tegen pandjesbazen die onroerend goed opkopen om er via kamerverhuur geld aan te verdienen.

Regels en vergunning

De afgelopen weken konden burgers hun mening geven over nieuwe regels waarmee het stadsbestuur woningsplitsing en verkamering in de hand wil houden. Voor de hele stad gaat gelden dat nieuwkomers op de kamerverhuurmarkt een vergunning nodig hebben. Die krijgen ze pas als ze aan eisen voldoen, zoals voor de afmetingen van woonruimte en de aanwezigheid van een berging.

Die nieuwe regels leidden tot 87 reacties. Het merendeel is van burgers die niet begrijpen dat alleen voor het Spijkerkwartier de extra regel was opgenomen dat je daar in een straal van 50 meter rond een bestaand kamerpand sowieso niets meer mag beginnen.

Geen insluiting door kamerpanden

Voor de rest van de stad zou gelden dat een gezin in een straat niet aan beide kanten door een woning met kamerhuurders ingesloten mag raken. Die regel kon op instemming rekenen van partijen als de Arnhemse Verhuurders Vereniging en studentenbond AKKU. Zij zijn bang dat nog strengere begrenzing tot een te klein kameraanbod leidt.

Veel van de mensen die op de nieuwe regels hebben gereageerd, willen juist hetzelfde regiem als het Spijkerkwartier, omdat ook bij hen de verkamering te welig tiert. Ze komen uit wijken als Malburgen, De Laar-West, Presikhaaf, Elderhof, Sint-Marten en Sonsbeek-Zuid.

In elke wijk kamerverhuur

Het college is gevoelig voor hun argumenten, temeer daar die worden gestaafd door een nulmeting van twee maanden geleden van de bestaande hoeveelheid kamerpanden in Arnhem. Daaruit blijkt het gelijk van de respondenten: er is geen wijk meer waar de pandjesbazen niet hun slag slaan.

In heel Arnhem worden op naar schatting 2100 adressen kamers verhuurd. Ook wijken als Malburgen, Presikhaaf en Burgemeesterswijk kennen hoge concentraties kamerpanden. Door overal de teugels aan te halen, wil het stadsbestuur daar paal en perk aan stellen. Nieuwe kamerverhuur blijft mogelijk, maar wel gelijkelijk over de stad verdeeld.

Blijdschap in Elderhof

De in Elderhof woonachtige Ton Boelens, een van de pleitbezorgers van een strenger beleid, is blij met de voorgestelde aanpassing. Hij is nog wel huiverig voor de reactie van de gemeenteraad, waar onder meer CDA en VVD bang zijn dat een te heftig regiem de kamermarkt op slot zet.

,,Wetende dat een deel van de kamerverhuurders niet bekend is bij de gemeente kun je ervan uitgaan dat het aanbod nog groter is dan de nulmeting laat zien.”