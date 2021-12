Arnhem wil tippelzone overdag open stellen voor sekswerkers: ‘Ook zij moeten inkomen kunnen verdienen’

Arnhem helpt straatpros­ti­tu­ees met coronas­teun

ARNHEM - Straatprostituees die op de tippelzone aan de Oude Veerweg in Arnhem werken, zijn door Iris Zorg geholpen om coronasteun via de gemeente aan te vragen. Dat maakte wethouder Zorg Martien Louwers woensdagavond bekend aan de gemeenteraad. ,,Ze zijn geïnformeerd over inkomensondersteuning.”

25 november