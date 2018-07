Arnhem wil verbod op lachgas in horeca

Belagers restaurant Sugar Hill sloegen ook elders in Arnhem toe met poederblus­sers

23 juli ARNHEM - Restaurant Sugar Hill is niet de enige locatie in Arnhem die zondagavond laat onder vuur is genomen met poederbrandblussers en eieren. Ook op de Steenstraat, de Velperweg en de Hoflaan is met de poederblussers in het rond gespoten.