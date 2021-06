Arnhem wil verder met Wuhan, ‘stad van corona’, ondanks situatie Oeigoeren in China

Wuhan is sinds vorig jaar bekend als de miljoenenstad waar de corona-pandemie uitbrak. De al veel langer durende relatie die Arnhem met de stad heeft, ligt bij sommige politieke partijen gevoelig vanwege de situatie van mensenrechten in China. Zo wil DENK Verenigd Arnhem de band met Wuhan verbreken omdat de Chinese overheid de Oeigoeren in de noordwestelijke regio Xinjiang onderdrukt.



,,Bedrijven kunnen zaken doen met China, maar het is de vraag of de gemeente dat moet faciliteren in een land waar genocide wordt gepleegd”, zo zei raadslid Şuayip Dilekçi van DENK woensdagavond in de gemeenteraad. Één miljoen Oeigoeren zouden vastzitten in heropvoedingskampen. Er wordt gesproken van marteling en hersenspoeling.