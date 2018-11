Arnhem wil verval van wegen in de stad snel stoppen

Koningin Máxima zweeft in een wereld vol ontploffen­de kleurvlak­ken

7:19 VELP - De Arnhemse kunstenares Hanni Stolker houdt wel van een feestelijke opening. Zondag was er zelfs ‘koninklijk bezoek’ bij haar nieuwe expositie in Nieuw Schoonoord in Velp. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren slechts in geschilderde vorm aanwezig, maar hun aanwezigheid straalde wel af op alle aanwezigen.