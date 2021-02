Arnhem wordt stad van ‘rubber recycling’; Canadese proeffabriek strijkt neer op Kleefse Waard

Ans en Jan zijn er voor ouderen in de Geitenkamp: ‘Dit houdt ons jong’

15 februari ARNHEM - Jan Lareman (71) richtte in 2017 de vrijwilligersorganisatie Stevig op, om samen met zijn vrouw Ans (73) hulp te bieden aan ouderen in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Zijn stichting is sinds 2018 aangesloten bij het onderzoeksproject Zin in de Wijk van de gemeente Arnhem.