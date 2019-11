Arnhem zet nieuw wapen in tegen radicalisering: moeders

Een paar jaar geleden kwam één van hen thuis met een opmerkelijke mening. In Nederland zou het allemaal maar niks zijn. Discriminatie, haat tegen de islam, beter zou hij naar Syrië kunnen vertrekken, om daar met geweld zijn broeders in nood te helpen.



,,Ik schrok. Dit is absoluut niet wat wij onze kinderen thuis leren. Even daarvoor had ik mijn zoon ingeschreven voor Arabische les in een buurthuis. Het bleek dat die Arabische les werd gegeven door iemand met dit soort ideeën. Ik heb mijn zoon meteen van die les afgehaald. Dat die docent echt aan het ronselen was, had ik niet eens door. Ik dacht alleen: dit past niet bij ons. Hier mag hij niet meer naar toe.”



Fatna bleef in gesprek met haar zoon. Omdat ze haar kinderen altijd heeft geleerd dat zij hen alleen kan beschermen als ze haar alles vertellen. En dat deden ze.



,,Het trok snel weer weg. Ik heb mijn kinderen daarna voor veel sporten ingeschreven. Judo, voetbal, alles om ze maar van straat te houden. Er blijft voor hen weinig tijd over om te hangen in de stad of in de wijk.”