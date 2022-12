Arnhem zet scheiding tussen fietsers en wandelaars in de bossen door, rust voor de zwarte specht

A50 weer vrij na opruimwerk­zaam­he­den door gekantelde vrachtwa­gen: file lost langzaam op

Een vrachtwagen met terrastegels is vanmorgen op de A50 gekanteld. Vanwege opruimwerkzaamheden is de A50 een groot deel van de dag dicht geweest. Dat zorgde ervoor dat het verkeer richting Apeldoorn vanavond op veel wegen, waaronder de A1 is vastgelopen. Inmiddels lijkt de drukte langzaam af te nemen

