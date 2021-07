Arnhemmer (20) krijgt masker, mes, buittas en xtc-pil en overvalt T-mobile: 20 maanden cel en tbs

GGD’s zien nog geen corona-uitbraken na druk stapweek­end in regio: ‘Nu één casus die we goed in de gaten houden’

15:07 ARNHEM/ DOETINCHEM - Van grote besmettingsuitbraken blijkt na een eerste weekeinde met volle clubs en discotheken nog geen sprake in de regio. De Gelderse GGD’s zeggen het niet opeens druk te hebben met bron- en contactonderzoeken. Bovendien moeten we leren met coronabrandhaarden om te gaan, stelt GGD-arts Ashis Brahma. ,,We hebben als land nu eenmaal afgesproken dat de geest uit de fles moet.”