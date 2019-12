Arnhemmer (25) had affaire met 14-jarig meisje, eis 100 uur werkstraf

Video Zweedse rage waait over naar Arnhem: komend voorjaar een ‘jeu-de-boulesbar’

16:27 ARNHEM – Een Frans dorpsplein in hartje Arnhem, maar dan overdekt en inclusief bier, eten en jeu-de-boules. Dat is in een notendop de essentie van de ‘jeu-de-boulesbar’ die komend voorjaar aan de Coehoornstraat de deuren opent. Het concept is helemaal hip in Zweden.