Arnhemmer (26) krijgt werkstraf voor aanranden huisgenoot: ‘Ik dacht dat ze me leuk vond’

Geen muziek, geen dansers, het is nog steeds stil in de dansschool; tijd voor actie

7:22 Alleen in een lege danszaal. Geen kinderstemmen, geen muziek, geen dansers. Eigenaar Romée de Weerd van Dansen bij Versteegh mag nog steeds niemand ontvangen in haar dansschool in Arnhem. ,,Al sinds 15 december niet. Daarvoor hebben we gedraaid zonder één besmettingsgeval.’’