Arnhemmer (27) kocht luxe spullen van Wehkamp met gehackte inloggegevens: fikse celstraf en boete

Muziekop­tre­dens geven sfeer aan prikloca­tie in wijkcen­trum Bakermat: ‘Wij vieren de vrijheid die op komst is’

11:00 ARNHEM - Arnhemmers die zich woensdag lieten vaccineren in wijkcentrum Bakermat, gevestigd in de voormalige Diaconessenkerk in Arnhem-Noord, konden genieten van klassieke muziek en jazz. Tijdens de vaccinatiesessie waren er muziekoptredens van lokale musici te horen. Het was een initiatief van de muziekcommissie van het wijkcentrum.