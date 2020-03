Arnhemmer (28) naar Pieter Baan Centrum na toetakelen vriendin: OM vreest dat er doden vallen

Kantoorpan­den in Arnhem niet aan te slepen: ‘Zorgwek­kend tekort in centrum’

15:10 ARNHEM - Arnhem wint als kantorenstad aan populariteit, maar kan de komende jaren niet of nauwelijks aan de vraag naar kantorenpanden voldoen. De behoefte aan kantoorruimte in Arnhem Noord, in het bijzonder het stadscentrum en het stationsgebied, is het grootst.