Arnhemmer (29) krijgt werkstraf voor slaan van vrouw met knuppel

video Wat kan Vitesse tegen de passie van concurrent FC Utrecht? ‘Ik zie meer weerbaar­heid’

16:48 ARNHEM - Vitesse staat voor een zware test in de top van de eredivisie. De Arnhemse club treft zaterdag in GelreDome FC Utrecht. De club uit de Domstad is in de laatste elf duels maar eenmaal verslagen. ,,Vitesse moet de strijd aan met Willem Janssen en Sean Klaiber, de karakterjongens van Utrecht”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites.