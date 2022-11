Arnhemmer (31) die door politiekogels omkwam stond bij eigen auto, waarin hij leefde en sliep

Geen zwarte pieten maar ‘Spaanse edelen’ bij de intocht van Sint: ‘Met prachtige nieuwe kostuums’

ARNHEM - Geen zwarte pieten, maar Spaanse edelen strijken op zaterdag 12 november neer in het stadshart van Arnhem. De discussie over zwarte piet lijkt een gepasseerd station in de Gelderse hoofdstad. De plaatsen om Arnhem heen volgen met roetveegpieten het Sinterklaasjournaal. Alleen in Velp is nog een enkele oudere piet donker.

