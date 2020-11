Arnhemmer (31) met zwaar illegaal vuurwerk opgepakt: kilo's aan mortierbommen, cobra's en nitraten gevonden

ARNHEM - Een 31-jarige Arnhemmer uit de wijk Geitenkamp is woensdagmiddag opgepakt omdat hij vermoedelijk handelde in zwaar, illegaal vuurwerk . In de woning van de man vonden agenten 7 kilo aan nitraten, mortierbommen en ander vuurwerk.

Agenten kwamen hem op spoor op het moment dat hij illegaal vuurwerk aan het verkopen was, zo maakte de politie donderdagavond bekend. De man had zo'n 6 kilo op zak.

De verdachte had door dat agenten hem in de gaten hielden en wilde ontkomen. Na een achtervolging kon de politie hem alsnog oppakken.

Cobra's en nitraatbommen

Later vond de politie in zijn woning nog eens ruim 7 kilo aan zwaar, illegaal vuurwerk. Dat is in beslag genomen en wordt vernietigd. Er lagen onder meer Italiaanse bommen, een groot aantal stuks cobra's, nitraatbommen, screams, sinks en mortierbommen. Het onderzoek tegen de verdachte is in volle gang, zo laat de politie weten.

Volgens de politie is het ‘levensgevaarlijk’ om illegaal vuurwerk in het bezit te hebben. ‘Volstrekt onschuldige buurtbewoners kunnen daarvan het slachtoffer worden. De gevolgen zijn niet te overzien als opgeslagen vuurwerk in een woning per ongeluk ontploft.’

Onrust in de wijk

De Arnhemse wijk wordt al een week opgeschrikt door jongeren die illegaal vuurwerk afsteken. Avond aan avond is het onrustig door bewoners die vuurwerk afsteken en die schade en vernielingen aanrichten. In een week tijd werden er 24 arrestaties verricht. Vooral jongeren zijn opgepakt.

Burgemeester Ahmed Marcouch dreigde eerder woningen in de wijk te sluiten als daar zwaar illegaal vuurwerk wordt aangetroffen. Of de woning van de opgepakte verdachte ook gesloten wordt door de gemeente, is onduidelijk.