Jaar cel voor Arnhemmer (38) die dodelijk ongeluk op A12 veroorzaakte

column Verslagen

12:19 Drie weken terug stond ik voor Vitesse - Ajax in het supportershome bij GelreDome. Het was lang niet meer gebeurd, maar de avond ervoor had ik goed doorgedronken. Ik voelde me beroerd en dacht: geen alcohol vóór de wedstrijd. Maar mijn vrienden duwden me direct bier in de hand, ik verzette me niet.