Arnhemmer (39) verdacht van doodslaan van zijn vader met een hamer tijdens psychose

Volgens het Openbaar Ministerie heeft A. zijn vader met een hamer op het achterhoofd geslagen. De man zit vast op verdenking van moord of doodslag.



De man verkeerde vermoedelijk in een psychose toen hij zijn vader doodsloeg. Hij werd later die middag aangehouden in de buurt van Siddeburen in de provincie Groningen. A. is recentelijk door een psycholoog en een psychiater onderzocht. Dat rapport is nog niet gereed.



De verdachte uit Arnhem verbleef voor het incident in juni tijdelijk in een psychiatrisch ziekenhuis, zei de advocaat. Hij wil dat het dossier van dat ziekenhuis wordt meegenomen in het onderzoek.



Het politieonderzoek is afgerond. De volgende voorbereidende zitting is op 22 november. Tot die tijd blijft A. in voorarrest.