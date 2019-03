Arnhemmer (48) met grote schulden probeert handel in nepkleding: ‘Wist niet dat het nep was’

ARNHEM – Een 48-jarige Arnhemmer had in de schuur van zijn moeder en zijn bedrijfsauto onder meer 120 paar Nike Air Max schoenen, 72 trainingspakken met een Nike-embleem, 80 Adidas-trainingspakken en een stapel spijkerbroeken van het merk Diesel en G-Star liggen. Het bleek allemaal namaak.

,,Als ik dat had geweten had ik het nooit gekocht natuurlijk”, reageerde de man maandag op de rechtbank waar hij terechtstond op verdenking van de handel in namaakmerken.

Schulden

Hij had anderhalve ton aan schulden, wilde geld verdienen. Hij had gebeld met Nike en gehoord dat oudere modellen vaak in restpartijen goedkoop konden worden ingekocht en voor twee keer het bedrag konden worden doorverkocht.

Op de bazaar in Beverwijk kocht hij spullen, maar ook via Marktplaats. Vaak was de overdracht op parkeerplaatsen. Hij kon of wilde niet zeggen wie de mensen waren van wie hij de spullen kocht. ,,Het is allemaal zo lang geleden.”

Het begon met een anonieme melding op 23 januari 2016. Iemand zag hoe de verdachte vanuit de schuur ‘rode dozen’ in bedrijfsauto’s aan het laden was.

Van geen kwaad bewust

De politie kwam en trof de namaakspullen aan. De verdachte vertelde dat hij een winkelpandje wilde huren om de kleding te verkopen. Hij had tussen de tien- en twaalfduizend euro geïnvesteerd. Hij was zich van geen kwaad bewust. ,,Het waren restpartijen, overblijfselen. Ik heb dat gewoon gekocht. Klaar. Ik heb niet geweten dat het nep was”, reageerde hij.

Heeft hij dan geen vragen gesteld? ,,Misschien waren het wel gestolen spullen”, aldus de rechtbank. Volgens de man was hem verteld dat het echt was. Hij heeft afstand gedaan van de spullen die allemaal zijn vernietigd. Het was zijn eerste inkoop, hij heeft er niets aan verdiend, zei hij.

Quote Het waren restpartij­en, overblijf­se­len. Ik heb dat gewoon gekocht. Klaar. Ik heb niet geweten dat het nep was Verdachte

Vermoeden

Hij had op zijn minst moeten vermoeden dat het om namaakmerkkleding ging, concludeerde de officier van justitie. Maar ze ziet geen bewijs dat hij in de spullen heeft gehandeld. Omdat de zaak onnodig lang is blijven liggen, hield ze het in haar strafeis op een werkstraf van 220 uur.

De advocate vindt het veel te hoog na al die jaren. Volgens haar heeft haar cliënt aan ‘paniekvoetbal’ gedaan. Ze verzocht de rechtbank het bij een voorwaardelijke straf te houden.