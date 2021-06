Arnhemmer (49) sloeg vriendin met asbak en zou hebben geschoten bij hondengevecht: volgens OM is de maat vol

Column Onderlangs De woonbootbe­wo­ners leken in het leven iets wezenlijks verloren te hebben

27 juni In het BNN/VARA-programma Opstandelingen kreeg de Arnhemse gemeenteraad er flink van langs. BN’er Sophie Hilbrand was ingevlogen om het netelige dossier van de woonbootbewoners in de Nieuwe Haven onder de loep te nemen. Zij wachten al tien jaar op een vaste ligplaats.