Arnhemmer (51) krijgt drie jaar cel voor diefstal bij locatie voor begeleid wonen, gestolen betaalpassen én oplichting rond aanleg glasvezel

Loeigrote warmtepom­pen in voortuin helemaal niet gek: ‘Achter heg straks onzicht­baar’

Onder de indruk van de commotie over de loeigrote warmtepompen die in de voortuinen staan van huizen in het Rode Dorp in Westervoort, dat is wethouder Hans Sluiter (D66) niet. ,,Als de tuinen zijn beplant en de erfafscheidingen er staan, zie je er niks meer van.”