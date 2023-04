Arnhemmer (63) aangehouden wegens belastingfraude van mogelijk tonnen

Duivenaar giet benzine door woning en steekt sigaret aan na vertrek ex en zoontje: ‘Ik zag het gevaar niet’

Over zijn toeren gebruikte een 35-jarige man uit Duiven na het vertrek van zijn ex en hun zoontje drugs en slikte hij heel veel medicijnen. Vervolgens goot hij een jerrycan benzine leeg in zijn woning en stak hij een sigaret aan. ,,Ik zag het gevaar niet. Maar het was wel onverstandig.”