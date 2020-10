Arnhemmer (73) is pal voor zijn huis doodgeslagen: ‘Ik hoorde ze ‘Youtube! Youtube!’ roepen naar elkaar’

video | update Buurt geschokt over doodgesla­gen Arnhemmer (73): ‘Dat er mensen zijn die zulk schofterig gedrag vertonen’

29 oktober ARNHEM - De oudere man die woensdagavond is mishandeld in het Spijkerkwartier in Arnhem is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 73-jarige man uit Arnhem. De daders zijn nog altijd voortvluchtig.