Arnhemmer Anwar Manlasadoon op 4 in De Kleurrijke Top 100

De Syrische Anwar begon drie jaar geleden samen met de Gelderlander zijn column ‘Anwar burgert in’, toen hij nog in een Arnhemse vluchtelingenopvang verbleef. Inmiddels studeert hij aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en houdt hij Gelderse lezers op de hoogte van zijn inburgering.



,,Anwar dendert met bijzondere invalshoeken over de vooroordelen van een sceptische samenleving heen omdat hij hier nieuw is. Zijn bevlogen kijk op die samenleving deelt hij in zijn columns, die echt het lezen waard zijn”, schrijft de jury. ,,Anwar hoort in deze Top 100, met hem erbij is de gemiddelde zuurtegraad van columnisten gedaald. En zijn verse blik is een stuk aangenamer om te lezen.”



Anwar noemt de notering ‘het bewijs dat wij samen sterker zijn’: ,,Ik ben blij met de Gelderlander, want samen maken wij deze column. Het is belangrijk om niet te vergeten dat ik niet de enige ben die zijn best doet in Nederland, er zijn er duizenden. Wij kunnen er samen met Nederlanders wat moois van maken.”



De nummer één van de ranking wordt op 28 februari bekend gemaakt.