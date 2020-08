Arnhemmer baalt vooral van verloedering; verkeer groeiende ergernis

Loïs Openda van Vitesse is ‘een geschenk van God’

7 augustus Het leven van voetballer Loïs Openda van Vitesse, 20 jaar oud pas, is wonderbaarlijk. Hij bracht zijn eerste levensjaar door in het ziekenhuis en zou nooit behoorlijk kunnen sporten, zijn jeugd in Luik was moeilijk en zijn familie bracht grote offers om hem aan zijn zijn voetbaltalent te laten werken. Zijn broer ging zelfs van voetballen af.