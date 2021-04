Arnhemmer betaalt prijs voor poging tot stoppen afvaldump: jaarbedrag stijgt soms wel 100 euro

Een en ander is het gevolg van de veranderingen die de gemeente vanaf 1 juni gaat doorvoeren in het afvalbeleid.



Vanaf die datum gaan de ondergrondse containers voor restafval weer zonder afvalpas open en passen in de inwerpopening weer zakken van 60 liter. Betalen per weggegooide zak vol restafval, 80 eurocent voor eentje van - nu nog - 30 liter, is vanaf hetzelfde moment verleden tijd.