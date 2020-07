Arnhemmer Bowe stoft een oud liedje af en wordt plots gedraaid op nationale radio

De gemene dood van een zoon, zo vreselijk zinloos

9:33 SCHAIJK - Adri Ekstijn verloor zijn zoon door een verkeersongeval. De veroorzaker reed te hard en door rood en werd vervolgd voor dood door schuld. ,,Was het maar vette pech geweest, had maar niemand schuld, dan had het anders gevoeld. Dit is een gemene dood, mijn zoon stierf door de roekeloosheid van een ander.’’