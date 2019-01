Arnhemmer die inbrekers betrapt raakt gewond bij vluchtpoging

De partner van de man kwam rond 21.00 uur thuis en kreeg het vermoeden dat er was ingebroken.



Ze belde haar man, die met een ander het huis in de wijk Presikhaaf in ging. Daar bleek dat de inbrekers nog binnen waren. Zij bedreigden de man, waarna hij probeerde te vluchten en volgens de politie lelijk ten val kwam. Hij moest zich in het ziekenhuis aan zijn verwondingen laten behandelen.



De verdachten vertrokken vermoedelijk in een witte bestelbus. Ze droegen zwarte kleding met een capuchon.



Gealarmeerde buurtbewoners belden daarop de politie. Die deed onderzoek in de buurt en probeerde via Burgernet informatie te krijgen over de daders.