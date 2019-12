Arnhemmer die overval op huisvriend regelde moet vijf jaar de cel in

Video Piepjonge band (gemiddelde leeftijd 11) brengt eerste cd uit

14:57 OOSTERBEEK/ DRIEL/ ARNHEM - Ze zijn nog slechts 10, 11 en (nét) 12. Maar Sil Drieënhuizen, Olle Wijkniet en Jan Lotze hebben nú al hun eerste cd uitgebracht. Via een crowdfundingsactie zamelde de band, genaamd Down the Valley, 675 euro in voor hun eerste plaat. Morgen is de releaseparty.