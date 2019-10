Arnhemmer die overvaller doodreed wordt vervolgd

live LIVE | Rico Verhoeven en Badr Hari ontmoeten elkaar voor strijd in GelreDome

15:54 ARNHEM/ UTRECHT - Eeuwige rivalen Rico Verhoeven en Badr Hari staan vanmiddag voor het eerst sinds hun laatste kickboksgevecht in 2016 weer tegenover elkaar. In Utrecht vindt vanaf 16.00 uur de officiële persconferentie plaats van hun nieuwe strijd, die eind december losbarst in stadion GelreDome in Arnhem.