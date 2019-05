Arnhemmer die Songfestivaloutfit ontwierp: ‘Toeters en bellen passen niet bij Duncan’

Gek is dat niet. Alle ogen staan straks in Tel Aviv gericht op de 25-jarige zanger. En daarmee ook op de blauwe, jeans-achtige creatie van Hullekes. ,,Maar eerlijk gezegd: het zal me een rotzorg zijn wat ieders mening erover is. Hij is er heel happy mee, ik als maker ook. We zijn heel tevreden en dat is het belangrijkst. Vast niet iedereen vindt het mooi. Al zijn tot nu toe de meeste reacties positief.”



De outfit bestaat uit een jasje van antieke, Franse linnen lakens van meer dan honderd jaar oud. De bijpassende katoenen broek en het linnen shirt heeft de ontwerper gemaakt van de overgebleven stoffen. Het geheel past volgens Hullekes perfect bij Arcade, het gevoelige, fragiele Songfestivalnummer van Laurence.



,,Ook de outfit is vrij donker en ingetogen. De persoonlijkheid van Duncan komt erin terug. Duncan is een boy next door, die moet niet overdressed op het podium staan. Je ziet aan de outfit dat hij een heel benaderbaar artiest is”, zegt Hullekes.