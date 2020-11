Arnhemmer die vriendin met hoofd op de straatstenen sloeg krijgt jaar cel en tbs: ‘Ik verloor de controle’

Update Wegdek beschadigd bij kabelbo­ring; Apeldoorn­se­weg in Arnhem hele weekend dicht

13 november ARNHEM - Verkeer op de Apeldoornseweg in Arnhem moet rekening houden met ernstige verkeershinder. Als gevolg van schade aan het wegdek door werkzaamheden is de weg sinds 6.00 uur vrijdagochtend in noordelijke richting geheel afgesloten.