‘Arnhemmer die zoon (12) doodde verkeerde in psychose, hulpdienst had moeten ingrijpen’

Video Politie bevestigt familiedra­ma Arnhem: vader wordt verdacht van doden zoon (12)

23 december ARNHEM- De politie laat weten dat het familiedrama dat zich zaterdag heeft afgespeeld in de Dragonstraat in Arnhem gaat om een misdrijf en bevestigt hiermee de berichtgeving en de vermoedens van de buurtbewoners. De 40-jarige man die gisteren is aangehouden wordt verdacht van het doden van zijn zoon (12), de man wordt vastgehouden.