Arnhemmer dreigde bank op te blazen: 'Er gaan slachtoffers vallen, jouw collega's'

OM wil Arnhemse indringer met Unox-muts in psychia­trisch ziekenhuis

18:54 ARNHEM - ,,Ik weet er zelf niets meer van”, mompelde een 26-jarige Arnhemmer bij herhaling terwijl hij steeds zijn hand voor zijn mond hield. Vermoedelijk verkeerde hij al een jaar achter elkaar steeds in meer of mindere mate in een psychose. Maar volgens het Openbaar Ministerie was hij degene die afgelopen december met een Unox-muts, donkere jas en sjaal met blokjes bij willekeurige huizen in Arnhem aanbelde, ongevraagd binnendrong en vrouwen overrompelde.