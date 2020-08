Arnhemmer flipt door drank en drugs en valt moeder aan

Voor de rechter stond een 23-jarige Arnhemmer terecht voor een poging tot doodslag op zijn moeder, begin februari van dit jaar. Hij zou haar keel hebben dichtgeknepen, haar hoofd tegen de muur hebben geslagen en haar met een mes en een schaar met de dood hebben bedreigd.



De feiten gaf de in Aruba geboren student in grote lijnen toe, maar de reden was hem zelf niet duidelijk, zo liet hij de drie rechters weten. „Ik had een paar dagen flink gefeest en kwam heel moe thuis”, verklaarde hij. „Mijn moeder stond in de keuken en begon tegen me te mopperen. Toen werd ik boos.”